Stemwede geht auf die Bühne

Regisseur und Autor Jürgen Wiemer entwickelt mit interessierten Akteuren aus Stemweder Vereinen und Gruppen ein Bühnenprogramm, das im kommenden Sommer an besonderen Orten gezeigt werden soll. 2023 jährt sich der Zusammenschluss der 13 Dörfer der ehemaligen Ämter Levern und Dielingen-Wehdem zum 50. Mal.

Aus Anlass dieses Jubiläums soll es nun das ortsteilübergreifende Veranstaltungsprojekt unter dem Titel „Im Zeichen der weißen Lilie“ geben – in Anlehnung an das Stemweder Gemeindewappen. „Es wird einen festen Stamm aus Musikern, Sängern und Schauspielern geben, der durch die örtlichen Akteure verstärkt wird“, erklärt Jürgen Wiemer. „Es können alle mitmachen, die Lust dazu haben.

Ob Einzelperson oder gleich eine ganze Abteilung aus einem Verein – egal, ob mit oder ohne Bühnenerfahrung. Wir möchten an besonderen Orten individuelle Bühnenprogramme entstehen lassen – unter dem Motto aus Stemwede für Stemwede.“ Geplant sind in den Sommermonaten drei Aufführungen. „Und zwar nicht auf den klassischen Bühnen wie zum Beispiel in der Wehdemer Begegnungsstätte oder in der Festhalle in Levern, sondern an reizvollen Orten im gesamten Gemeindegebiet“, verspricht Jürgen Wiemer. Auftakt der Veranstaltungsreihe soll am 18. Juni auf dem Sommerfest im Schloss Haldem sein.

Als nächstes werden Stemweder Vereine, Gruppen, Initiativen oder Einzelakteure angesprochen, um Interesse an einer Teilnahme zu wecken, berichtet Jürgen Wiemer. Auch Brigitte Höger-Allhorn und Bettina Babina würden sich über eine rege Beteiligung freuen. Die beiden Ratsmitglieder gehören der Arbeitsgruppe an, die für das Jubiläumsjahr verschiedene Aktionen plant.

„Dieses Kulturprojekt ist eine tolle Möglichkeit, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und sich am Gemeindejubiläum zu beteiligen“, betonen die beiden Ratsmitglieder. „Wir sind uns sicher, dass am Ende ganz besondere Ergebnisse präsentiert werden können.“ Wer Fragen zum Projekt hat oder bereits Interesse am Mitmachen bekunden möchte, kann sich auch bei Jan-Philipp Ehlers von der Gemeinde Stemwede melden – telefonisch unter 05745/78899905 oder per E-Mail an [email protected]