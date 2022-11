Stemwede: Grabensystem wird bei Windrad-Bau überwacht

Für Aufsehen, aber auch Unverständnis hat das legale Fällen von rund 100 großen Bäumen im Bereich Tiefenriede in Drohne und Haldem gesorgt (wir berichteten am 28. Oktober).

Kreis antwortet: "Eingriffe in Tiefenriede-Gebiet sind durch Windkraft-Leitfaden gedeckt"

Hier lebt die geschützte Helm-Azurjungfer. Das Tiefenriede-Grabensystem in Drohne soll laut Kreis Minden-Lübbecke während der Windkraft-Arbeiten besonders überwacht werden.

Am Montag, 31. Oktober, schickte der Kreis Minden-Lübbecke dazu auf Nachfrage (sie ging bereits am Freitag, 28. Oktober, beim Kreis ein) weitergehende Informationen. Anrufer in unserer Redaktion sorgten sich zudem um den Erhalt des geschützten Tiefenriede-Grabensystems. „Die vom Kreis genehmigten Baumfällungen sind zur Anlieferung von Anlagenteilen der Windenergieanlagen unvermeidbar und wurden auf ein Minimum von 99 Bäumen reduziert“, schreibt Sabine Ohnesorge, Pressesprecherin des Kreises.