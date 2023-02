Der Hüpfburgen-Spaß-Express gastiert mit zahlreichen Hüpfburgen, Klettermöglichkeiten und Event-Modulen in der Sport- und Festhalle Levern. Die bunte Spielelandschaft ist das Highlight für Kinder jedes Alters.

Indoor-Spaßtage in der Festhalle in Levern

Die Festhalle Levern verwandelt sich in ein Hüpfburgenparadies.

Die Hüpfburgen stehen am 25. und 26. Februar sowie am 4. und 5. März täglich von 11 bis 18 Uhr in Levern bereit. Der Eintritt kostet für Kinder 9 Euro und für Erwachsene 3 Euro.