Stemwede investiert in seine Infrastruktur

Die Gemeinde Stemwede plant in diesem Jahr erhebliche Investitionen in ihre bauliche Infrastruktur. Unter anderem werden für die Verbesserung der Kanalisation 3,6 Millionen Euro ausgegeben.

Alleine 1,6 Millionen Euro entfallen davon auf die neue Bodenfilteranlage an der Kläranlage in Wehdem. „Wir investieren dort weitere 500.000 Euro an Maschinen, Fahrzeugen, Einrichtungen sowie kleinen Erweiterungen des Kanal-Abwassernetzes. Hinzu kommen Planungskosten und Kanalausbesserungsarbeiten“, sagte Bürgermeister Kai Abruszat dieser Zeitung. „Vorgesehen ist auch, dass wir die Belüftung der Becken in Wehdem inklusive der Kompressionen erneuern.“ Dies sei eine technisch sehr aufwendige Angelegenheit. Allein dafür veranschlage die Gemeinde 250.000 Euro. Pumpschächte, Pumpwerke und Druckrohrleitungen würden ebenfalls „in Angriff genommen“.