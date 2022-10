Stemwede kann Plätze attraktiv gestalten

Dielingen/Haldem

Jetzt ist es amtlich: auch in Dielingen und Haldem können die Projekte zur Neugestaltung des Kirchplatzes bzw. des Dorfplatzes in Angriff genommen werden. Die Bezirksregierung in Detmold hat der Gemeindeverwaltung die Zuwendungsbescheide zugestellt und damit offiziell grünes Licht gegeben.