Stemwede: Kinder toben nach Herzenslust

Den Kinderturnnachmittag in der Dielinger Sporthalle kann der TuS Dielingen als vollen Erfolg verbuchen. Das Team der Kinderturnsparte Sportvereins hatte eine riesige Bewegungslandschaft aufgebaut.

TuS Dielingen bietet Turntag an – 40 Teilnehmer mit dabei

Rund 40 Kinder im Alter sechs bis zehn Jahren waren dabei und tobten sich nach Herzenslust in vielen verschiedenen Bewegungsformen aus. Das Angebot war groß: Die Kinder konnten an Ringen von Kasten zu Kasten schwingen oder über die in die Ringe eingehängte Leiter von einer doch recht stattlichen Höhe auf den Weichboden springen.

„Auch die großen von der Decke hängenden Taue boten auf vielfältige Weise spannende Bewegungsanreize“, berichtet das Organisationsteam. Rollbretter kamen ebenfalls zum Einsatz, etwa bei einer Tunneldurchfahrt . Als besondere Station gab es Pezzibälle, die zwischen zwei Bänken eingespannt wurden – diese konnten mit oder ohne Hilfestellung überwunden werden. An dem im Alltag relativ selten aufgebauten Reck konnten sich die Teilnehmer in verschiedenen Höhen ausprobieren und auch die beliebte Mattenrutsche – ein im Barren eingespannter Weichboden – stand parat und wurde rege genutzt“, sagt der TuS Dielingen.

„Ebenso durften die Trampoline im Doppelpack für Sprünge, Salti oder a einfaches Mattenhopsen nicht fehlen.“ Der Abschluss des Bewegungsangebots wurde mit dem Schwungtuch gestaltet. Daran hatten alle Kinder einen Riesenspaß, da das Schwungtuch mit seinen bunten Farben und diversen Einsatzmöglichkeiten für sie immer ein Höhepunkt ist.

„Ein herzlicher Dank geht an alle Übungsleiter und Helfer, die diesen Tag mitgestaltet und organisiert und so vielen Kindern eine kostenlose Möglichkeit geboten haben, die vielen Großgeräte in der Dielinger Turnhalle einfach mal auszuprobieren“, heißt es vonseiten des Sportvereins.