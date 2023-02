Mit einem wichtigen Umweltthema muss sich der Stemweder „Betriebsausschuss für den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede und das Wasserwerk und für Klimaschutz und Digitalisierung“ in seiner nächsten Sitzung beschäftigen.

Kreis übernimmt Entsorgung - Verbrennung in Mono-Anlagen geplant

Diese Aufnahme entstand 2018: Der damalige Betriebsleiter der zentralen Stemweder Kläranlage in Wehdem, Ulrich Hüffmann (mittlerweile im Ruhestand), zeigt einen Haufen von Klärschlamm, der auf den Abtransport von Wehdem zur Deponie Pohlsche Heide und später zur Müllverbrennungsanlage wartet.

Am Donnerstag, 23. Februar, steht von 17 Uhr an in der Wehdemer Begegnungsstätte das Thema Klärschlamm auf der Tagesordnung.