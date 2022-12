Stemwede: Gemeinderat stellt Weichen für möglichen Kita-Neubau

Am Ende des Tagesordnungspunktes „Ersatzneubau für die Kita Niedermehnen“ gab es ein klares Abstimmungsergebnis im Stemweder Gemeinderat.

Noch keine 30 Jahre alt und schon so marode, dass sich wohl nur der Abiss anbietet: Die Kita Wutzelhausen in Niedermehnen.

Das Gremium beschloss am Mittwochabend im Gasthaus Meiers Deele in Oppenwehe einstimmig, dass sich die Gemeinde im Zweifel auf eigene Kosten um einen Neubau kümmern wird. Bürgermeister Kai Abruszat schilderte sehr ausführlich die frustrierende aktuelle Situation. Das jetzige Gebäude an der Straße Mehner Dorf 20 wurde zwar erst 1993 eingeweiht, weist aber nach nicht mal 30-jähriger Nutzungszeit aufgrund früherer großer Wasserschäden starke Schäden auf.