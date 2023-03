Stemwede: Löschgruppe leistet 432 Einsatzstunden

Löschgruppenführer Stefan Holtkamp und sein Stellvertreter Sebastian Kemper hatten die Desteler Blauröcke als letzte Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Mit dabei waren Wehrleiter Andreas Rümke (selbst Mitglied der Löschgruppe Destel), sein Stellvertreter Tobias Döpke, Zugführer Henrik Lahrmann und Stellvertreter Friedrich Lange sowie Ratsmitglied Bernd Harrmann (CDU).

Sturm „Zeynep“ ist Herausforderung

Holtkamp gab einen Rückblick auf das Jahr 2022, das durch die Corona-Beschränkungen erst langsam wieder in Gang gekommen war. Er erinnerte an den Sturm „Zeynep“ Mitte Februar, während dem das Desteler Gerätehaus besetzt war. Die Einsatzkräfte wurden zu einem umgestürzten Baum im Hollweder Wald gerufen, da die Kollegen aus Twiehausen in einen anderen Einsatz eingebunden waren. „Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug in einen auf der Straße liegenden Baum gefahren war und zusätzlich zwei Bäume auf den Pkw gekippt waren“, berichtete Holtkamp. „Zum Glück waren zu dem Zeitpunkt keine Insassen mehr im Fahrzeug.“

Geehrte und Ausgezeichnete (von links): Hubert Hilker, Dieter Rohlfing, Marco Rieger, Maik Hahler, Jochen Hilker, Lennart Liedke, Cindy Steinkamp, Max Schmidt, Joachim Hohmeier, Jörg Wittkötter und Jakob Hübert. Foto: Löschgruppe Destel

Der Höhepunkt des Jahres war für die Löschgruppe das Dorffest, das sie selbst organisiert hatte. „Die Freude darüber, dass es wieder veranstaltet werden konnte, war riesig“, sagte Holtkamp. Am Leistungsnachweis in Hille nahmen die Mitglieder wegen einer Terminüberschneidung in 2022 nicht teil. Ab Anfang März waren wieder Dienste möglich. Die Desteler versahen 16 Dienste und 5 Sonderdienste.

Verschiedene Lehrgänge absolviert

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Lehrgänge lange ausfallen, doch das sollte sich im Laufe des Jahres ändern, sodass einige Feuerwehrleute erfolgreich an verschiedene Lehrgänge teilnehmen konnten. Den Funkerlehrgang absolvierten Marco Rieger, Cindy Steinkamp, Alexandra Schlundt, Max Schmidt, Leon Arning, Christine Kalkreuter, Anatolie Pottschmidt und Jakob Hübert.

Den Truppmann-I-Lehrgang besuchte Marco Rieger, den Maschinistenlehrgang Lennart Liedtke, Joachim Hohmeier, und Jochen Hilker. Jannik Rollmann nahm am Lehrgang ABC-I teil, Maik Hahler schloss den Gruppenführer-Vorbereitungslehrgang ab. Am Institut der Feuerwehr in Münster bestanden Maik Hahler den Gruppenführer-Basislehrgang und Stefan Holtkamp den Zugführer-Basislehrgang.

Aus- und Weiterbildung ist wichtig

Andreas Rümke und Tobias Döpke beförderten Marco Rieger zum Feuerwehrmann, Maik Hahler zum Brandmeister, Sebastian Kemper zum Oberbrandmeister und Stefan Holtkamp zum Brandinspektor. Rümke machte deutlich, wie wichtig ständige Aus- und Weiterbildung sei, um den immer vielfältiger werdenden Aufgaben gewachsen zu sein. Er bedanke sich außerdem bei den Aktiven für ihre geleistete Arbeit und wünschte allen ein ruhiges Einsatzjahr.

Neues Mitglied der Desteler Wehr ist Kevin Kleybrink. Friedrich Horst unterstützt die Löschgruppe in der Tagesbereitschaft. Unterbrandmeister Diethelm Pollert wechselte auf eigenen Wunsch zum Jahresbeginn in die Ehrenabteilung. Er kann auf 42 Dienstjahre zurückblicken. Fünf Mitglieder entschieden sich, den aktiven Dienst frühzeitig zu verlassen und in die Unterstützerabteilung zu wechseln.

Löschgruppe zählt 43 Mitglieder

Zur Löschgruppe gehören damit derzeit 43 Personen, darunter 16 Atemschutzgeräteträger, elf Mitglieder der Ehrenabteilung, sechs in der Unterstützerabteilung und eine zusätzliche Kraft in der Tagesbereitschaft. Der Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung liegt bei 33,7 Jahren. Stefan Holtkamp bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Er wies auf die Aktion saubere Landschaft am 18. März ab 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus hin.