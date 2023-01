Stemwede: Markus Meier geht in vierte Amtsperiode

Markus Meier steht für weitere vier Jahre an der Spitze des Schützenvereins Westrup. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorsitzende auf seinem Posten bestätigt – und zwar einstimmig.

Für Meier bricht damit die vierte Amtsperiode an. „Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre mit euch“, sagte er. Und gab zu: „Ganz überraschend kommt das für mich nicht. Mir macht es mit diesem Team wirklich viel Spaß, den Verein zu leiten und Dinge zu bewegen. Und bewegt haben wir hier in den vergangenen Jahren so einiges.“