Stemwede: Neue Arztpraxis öffnet im  Sommer 2023

Mediziner geben erste Ausblicke auf den Betrieb in der künftigen Leverner Einrichtung

Stemwede

Der Mietvertrag ist unterzeichnet, der Praxisbau an der historischen Badeallee in Levern unter Dach und Fach und auch das Personal steht bereit: Die Vorbereitungen der Gemeinschaftspraxis Kühne zum Praxisstart in Levern laufen planmäßig.