Stemwede: Schau-Sieger und langjährige Mitglieder geehrt

Auch der Rassegeflügelzuchtverein Oppenwehe hat in diesem Herbst seine traditionelle Ortsausstellung durchführen können. Als gerngesehene Besucher waren die Kindergärten Oppendorf und Oppenwehe zu Gast, um sich einen Eindruck von der gezeigten Rassen- und Farbenvielfalt des Geflügels zu machen.

Rassegeflügelschau in Oppenwehe: Auch Kita-Kinder schauen sich gern Hühner, Tauben, Enten und Gänse an

Viele Rassen, die von den Züchtern aus Oppenwehe erhalten werden, sind ein altes Kulturgut. Sie hätten längst den modernen Leistungshühnern weichen müssen, würden sie in den heimischen Züchterställen nicht so liebevoll gepflegt. So wird auch ganz nebenbei noch wichtiges Erbgut erhalten, dass man vielleicht irgendwann mal wieder benötigt.