Stemwede: Schützen haben neuen Festwirt

Die Drohner Schützen freuen sich über gelungene Veranstaltungen. Ein Höhepunkt war das Sommerschützenfest und das ausgerichtete Stemwederberg-Verbandsfest, das 2022 auf dem Sonntag zwischen den beiden Schützenfesttagen in Drohne gefeiert wurde.

Der Vorsitzende Otto Hurdelbrink zog während der Jahreshauptversammlung eine erfolgreiche Bilanz der beiden Großveranstaltungen. Er begrüßte die Majestäten Andreas Kasting und Elias Nordhoff besonders herzlich.

Auch im Sportleiterbericht wurde auf das vergangene Schützenjahr geschaut. Die Übungsabende konnten vergangenes Jahr wieder aufgenommen werden und an Wettkämpfen wurde teilgenommen. Hierbei konnten sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den SchützInnen gute Platzierungen errungen werden.

Im Zuge der Vorstandswahlen wurden fünf Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Otto Hurdelbrink als erster Vorsitzender, Thomas Fatelj als erster Sportleiter, Thomas Rommel als erster Beisitzer der Herren, Jana Weise als erste Beisitzerin der Damen und Günter Kaiser als zweiter Kommandeur

Eigenbrodt wird Partner

Beim Ausblick auf das weitere Jahr 2023 wurde insbesondere auf das Schützenfest hingewiesen, das dieses Jahr am 8. und 10. Juli gefeiert werden soll. Am meisten interessierte hierbei die Mitglieder, wer der neue Festwirt in Drohne wird. Otto Hurdelbrink war froh, mit Getränke Eigenbrodt einen lokalen Partner gefunden zu haben.

Dorfgemeinschaftshaus-Umbau

Weiterhin berichtete der Vorsitzende über die Fortschritte auf dem Schießstand, der mit Hilfe einer Fördermaßnahme saniert wurde. Hierbei dankte er auch den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz. Außerdem gaben Otto Hurdelbrink und Heiner Rennegarbe (1. Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Drohne) einen Statusbericht über die Umbaumaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses (Immenklause)