Stemwede trauert um Dr. Inge Uetrecht

Pflanzenexpertin Dr. Inge Uetrecht, so wie viele Stemweder sie kannten und schätzten. Die Arrenkamper Ortsheimatpflegerin ist am 30. Dezember völlig überraschend gestorben.

Die Arrenkamperin war nicht nur Ortsheimatpflegerin, sondern vielen Menschen in Stemwede durch ihren vielfältigen Einsatz für die Natur, die Stemweder-Berg-Schule, den Naturpark Dümmer oder die Volkshochschule bekannt. „Mit Dr. Inge Uetrecht verlieren wir nicht nur eine engagierte Ortsheimatpflegerin in Arrenkamp, sondern auch eine über die Grenzen der Gemeinde Stemwede hinaus bekannte und geschätzte Expertin von Natur und Landschaft rund um den Stemweder Berg,“ zeigt sich Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat tief betroffen.

Inge Uetrecht wurde vom Rat der Gemeinde Stemwede durch einstimmigen Beschluss vom 17. Juli 2013 zur Heimatpflegerin für die Ortschaft Arrenkamp bestellt. Seit mehr als vier Jahrzehnten lebte sie auf dem Bauernhof ihrer Familie in Arrenkamp. Als promovierte Diplomgärtnerin und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin für den Naturpark Dümmer hat sie im Laufe der Zeit viele Menschen in die Geheimnisse der heimischen Pflanzenwelt eingeweiht und für die Heimat rund um den Stemweder Berg begeistert. Besonders engagiert war sie in Zusammenarbeit mit der Stemweder-Berg-Schule in Wehdem, wenn es galt, Kinder und Jugendliche für die Natur und deren Erhalt zu interessieren.

„Nicht nur ihre Expertise, sondern auch ihr menschlicher Umgang, stets gepaart mit einer Prise Humor, wird uns fehlen. Den Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl,“ betont Abruszat. Die Trauerfeier für die Verstorbene mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 6. Januar, von 13 Uhr an in der Friedhofskapelle in Arrenkamp statt.