Stemwede: Ukrainer bedanken sich bei der Tafel

Bedürftigen Menschen wie etwa Kriegsflüchtlingen zum Fest mit ganz besonderen Weihnachtskisten zu überraschen – das ist für die Tafel Lübbecker Land seit vielen Jahren eine liebgewonnene Tradition.

Auch die Ausgabestelle Oppendorf hatte in diesem Jahr einmal mehr alle Bürger dazu aufgerufen, Lebensmittelpakete oder einzelne Spenden abzugeben. Insgesamt warteten 73 in buntes Geschenkpapier gehüllte Kisten auf ihre Empfänger.

Damit es kein Gedränge gibt, bekommen alle Bedürftigen eine genaue Abholzeit. Am späteren Vormittag des Ausgabetages waren Svitlana Panosenko und ihre Tochter Sofia an der Reihe. Svitlana wohnt mit drei ihrer vier Kinder seit zehn Monaten in Levern. Dort haben sie eine kleine Wohnung. Sofia besucht die Grundschule, Svitlana ist eigentlich Zahnärztin und verdient sich jetzt etwas Geld dazu mit einem Minijob. Für die Tafel-Mitarbeiter hatte sie einen Kuchen gebacken. „Als Dankeschön“, sagt sie voller Demut.

Gesundes und Süßes hat der Nikolaus für die ehrenamtlichen Helfer der Tafel mitgebracht (von links): Hans-Joachim Albrecht, Anke Hübner, Nicole Kretschmann, Günter Kröger und Volker Thane. Foto: Heidrun Mühlke

Svitlanas Sohn Oleksander (18) ist Zahntechniker und arbeitet Levern, ihre Tochter Diana (24) ist Laborantin und auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Vassili, der 27-jährige Sohn, ist in der Ukraine geblieben. Er sei dort verheiratet und arbeite als Lkw-Fahrer, berichtet die Ukrainerin. Sie erinnert sich noch genau an die Zeit, als die ersten Bomben auf die Ukraine fielen.

"Wir hatten schreckliche Angst"

„Wir hatten schreckliche Angst“, sagt sie. Sie sei froh gewesen, dass sie Bekannte in Twiehausen habe, die sie durch eine zahnärztliche Behandlung in der Ukraine kennengelernt hatte. „Die haben gesagt, dass wir kommen sollen“, erzählt Svitlana Panosenko. Daraufhin hatten sie und ihre Kinder ihre Koffer gepackt. „Es war so gut, dass wir hierhergekommen sind“, sagt sie heute. Es gefalle ihr und ihren Kindern in Levern sehr gut und sie würden von den Bürgern viel Unterstützung erfahren.

„Es ist so schön zu sehen, wie Stemwede hier zusammenhält“, sagt Günter Kröger, Leiter der Stemweder Ausgabestelle. „Die Weihnachtskisten sind ganz unterschiedlich zusammengestellt und eignen sich entweder für Familien oder Einzelpersonen“, sagt der Leiter. In den Kisten sind haltbare Lebensmittel wie Kaffee oder Tee, Nudeln oder Reis, Konserven und zu Weihnachten natürlich etwas Süßes zu finden. Für die Jüngsten gibt es außerdem Stifte, Legokästen oder Puzzles.

Für die Helfer der Tafel gibt es immer viel zu tun. Günter Kröger überreicht eine prall gefüllte Weihnachtskiste an Snigana und Elena Sacharyk. Foto: Heidrun Mühlke

Die Weihnachtskistenaktion gibt es bereits seit 17 Jahren kreisweit. Zwei Tage vor dem Ausgabetermin werden die Spenden angeliefert und dann haben die ehrenamtlichen Helfer um die Koordinatoren Hans-Joachim Albrecht, Günter Kröger und Annegret Thane alle Hände voll zu tun. Es wird ununterbrochen sortiert, geschichtet und gepackt. „Gut, dass so viele Ehrenamtliche dabei sind“, sagt Albrecht angesichts der derzeit 37 freiwilligen Helfer.

Alle Weihnachtskisten werden registriert und mit Nummern versehen, damit die Abholer auch die passenden Kisten erhalten. Für Muslime gibt es Kisten natürlich ohne Schweinefleisch-Konserven und Alkohol ist auch tabu. Allerdings nicht für die Helfer, denn für die hatte der Nikolaus, der sich am Ausgabetag auf den Weg nach Oppendorf gemacht hatte, auch eine kleine Weihnachtskiste als Dankeschön gepackt. Neben Äpfeln und Mandarinen, Nüssen und ein paar Süßigkeiten befand sich darin eine Flasche Eierlikör.