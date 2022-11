Stemwede: Wer möchte schöne Geflügelrassen sehen?

Der Rassegeflügelzuchtverein Levern lädt alle Bürger zur großen Ortsausstellung ein, die am 12. und 13. November in der Festhalle Levern ausgerichtet wird.

Angeschlossen sind zwei Hauptsonderschauen, eine Sonderschau sowie die Clubschau des Rassetaubenclubs Wiehengebirge. Die Sonderschauen zeigen Tauben der seltenen alten Rassen Amsterdamer Bärtchentümmler, Voorburger Schildkröpfer und Hessische Kröpfer.

Die Gesamtschau bietet einen beeindruckenden Querschnitt der Vielfalt des Rassegeflügels. Übersichtlich in den Abteilungen Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner und Tauben werden insgesamt 1000 Tiere von etwa 90 Ausstellern bei einreihigem Käfigaufbau gezeigt. Auch dem Laien wird eine farbenfrohe und abwechslungsreiche Ausstellung geboten.

Diese Kopfstudie wurde im Ausstellungskäfig einer weißen Höckergans aufgenommen. Es ist eine Rasse, die ihren Ursprung in China hat. Foto: dpa-Zentralbild

Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins sind gern bereit, Fragen der Besucher zu beantworten. Die Schau ist am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. An beiden Tagen gibt es eine Tombola. Für Bewirtung ist gesorgt (am Sonntag auch Mittagstisch in der kleinen Festhalle). Am Sonntag besteht ab 10 Uhr die Möglichkeit, den traditionellen Frühschoppen zu besuchen. „Der Rassegeflügelzuchtverein Levern lädt alle Bürger und besonders alle Kinder zu dieser Veranstaltung ein“, schreiben die Veranstalter.