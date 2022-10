Stemwede: Westerkamp feiert 111-Jähriges mit Aktionstag

111 Jahre – zugegeben, das ist kein rundes Jubiläum. Aber heutzutage muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Richtig feiern will jedenfalls die Leverner Firma Westerkamp.

Holger Felber (in der Schubkarre) und Christian Nobbe (4. von links) sowie ihr gesamtes Team freuen sich auf den Aktionstag am Samstag, bei dem der 111. Geburtstag der Firma Westerkamp gebührend gefeiert wird.

Für den besonderen „Schnapszahl-Geburtstag“ haben die Geschäftsführer Holger Felber und Christian Nobbe einen Tag der offenen Tür vorbereitet und freuen sich auf viele Besucher an diesem Samstag, 8. Oktober, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

An diesem Tag gibt es nicht nur Präsentationen und Aktionen im Haupthaus und dem 2017 erworbene Nachbargebäude (ehemals Farben Vogt), sondern auch zusätzlich im aufgestellten Ausstellungszelt auf dem Hof.

Neben Vorführungen über Schleifen und Bohren sowie Kettensägen dürfen sich die Besucher auch auf Demonstrationen von Kaffeevollautomaten und Entsaftern freuen.

Im Ausstellungszelt sind Marina Ziegler mit Schals, Taschen und Accessoires, das Schuhhaus Culemann mit den Schuhtrends für Herbst und Winter, Sabine Jordan mit Wolle, der „Wunderlandladen“ von Friederike Schwettmann mit Werkzeug, Drucksachen und Herzensdingen, die Töpferei aus Sundern mit Keramik, Detlef und Ramona Rutsch mit Honig und Imkerprodukten sowie Heike auf der Masch mit Handtaschen und Accessoires vertreten.

Außerdem werden Kaffee und Kuchen, Getränke sowie Steaks von Friedrich Sander angeboten und es ist ein Glücksrad aufgebaut. Dort winkt als erster Preis ein Marken-Staubsauger. Spaß für Kinder gehörte ebenfalls zum Programm: Die jüngsten Gäste unterhält ein Luftballonkünstler, außerdem gibt es eine Hüpfburg zum Toben.

Die Geschichte des Leverner Traditionsgeschäftes beginnt am 1. Juli 1911. Wilhelm Westerkamp eröffnete es damals als Zigarrenfabrik mit dem Einzelhandel von Zigarren und Zigaretten. Mit im Geschäft war seinerzeit auch sein Bruder Carl mit einem Tabakgroßhandel, der später nach Arrenkamp umgezogen ist.

40 Jahre später, am 1. August 1951, wurde der Betrieb umfirmiert in „W. Westerkamp und Co“. Wilhelm Westerkamp Junior, Sohn des Firmengründers, der das Geschäft bereits in den 30er Jahren übernommen hatte, holte als Teilhaber Bruder Otto Westerkamp mit ins Boot. Der übernahm das Geschäft 1957 als Besitzer.

Das Warenangebot erweiterte sich erheblich. Neben den Tabakwaren zählten nun auch Eisenwaren, Baubeschläge, Haus-und Küchengeräte, Öfen, Herde, Glas, Porzellan, Geschenkartikel, Nahrungsmittel und Schnittholz zum Sortiment. Außerdem konnten die Kunden dort Zubehör für Hausschlachtungen, lose Lebensmittel wie Zucker, Mehl, Petroleum und Spielwaren kaufen.

Im Jahr 1973 übernahm Elektromeister Otto Westerkamp Junior den Betrieb als Pächter und begann zwei Jahre später mit der Modernisierung. Die alten Geschäftsräume wichen neuen.

Lebensmittel wurden aus dem Sortiment gestrichen, dafür kam das Elektrohandwerk dazu. Auch Zubehör für alle Elektro-und Sanitärinstallationen wurden ins Warenangebot aufgenommen.

Seit 20 Jahren ist das Geschäft nicht mehr in Familienhand: Otto Westerkamp und seine Ehefrau Marianne übergaben es am 1. August 2001 an Holger Felber und Christian Nobbe. Gemeinsam führen sie das Unternehmen als Westerkamp GmbH noch heute.

Zum Team der Firma Westerkamp gehören neben den beiden Geschäftsführern die Mitarbeiter Birgit Grewe und Lisa Stevener (Geschenke und Haushalt), Jörg Heidebrecht (Maschinen), Reinhold Breul, Thomas Holsing, Bärbel Rodeck, Dennis Shitow und der Auszubildende John Huntemann (Werkzeug, Farben), Clemens Schmidt, Ruben Schmidt, Philipp Lohmeier, Friedrich Horst und der Auszubildende Pascal Uetrecht (Elektro- und Sanitärinstallation) sowie die beiden Büroangestellten Christine Henschel und Elena Breul.

Service und Beratung stehen bei Westerkamp im Vordergrund, auch bei der Reparatur von Elektro-Geräten sowie der Wartung von Druckentwässerung-und Hausanlagen. „Uns liegt die Zufriedenheit der Kunden besonders am Herzen“, betonen die beiden Geschäftsführer.

Das Koch-Event gehört zweimal im Jahr zu den Highlights im Hause Westerkamp. Auch Bürgermeister Kai Abruszat (links) war schon mit dabei. Foto:

