Stemwede: Wie Erziehung Spaß macht

Dass Erziehungstipps auch Spaß machen können, hat Jan-Uwe Rogge bei seinem Vortrag „Wie Sie reden, damit Ihr Kind zuhört und wie Sie zuhören, damit Ihr Kind redet“ in der Begegnungsstätte in Wehdem bewiesen.

Der bekannte Autor zahlreicher populärer Erziehungsratgeber blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Beratung und Forschung zu Erziehungsfragen zurück.

Und es hatte sich anscheinend herumgesprochen, dass seine Vorträge nicht staubtrocken und sind, denn mit 250 Besuchern waren alle Plätze in der Begegnungsstätte komplett besetzt. Nicht nur mit Eltern, sondern auch mit Mitarbeitern aus den Kitas der Gemeinde Stemwede und Umgebung.

Organisiert wurde der Abend vom AWO-Familienzentrum, dem DRK Familienzentrum, dem Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede (JFK), der Schulsozialarbeit und der Jugendförderung.

250 Zuhörer sind in die Begegnungsstätte gekommen, darunter auch viele Eltern, die über sich selbst schmunzeln konnten. Foto:

Im ersten Teil ging Jan-Uwe Rogge in seinem humorvollen Vortrag auf verschiedene Situationen ein, mit denen Eltern bei der Erziehung ihrer Sprösslinge immer wieder konfrontiert werden. Dabei nahm er oft die Perspektive der Kinder ein und begab sich in ihre Gefühlswelt. Und die ist manchmal ganz anders, als es sich die Erwachsenen vorstellen. An konkreten Beispielen skizzierte der Referent, wie ein verständnisvoller Umgang miteinander gelingen kann, um die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern ausgeglichen zu gestalten.

Eltern lachen über sich selbst

In der Pause konnten die Besucher Fragen aufschreiben, die Jan-Uwe Rogge im zweiten Teil seines Vortrags beantwortete. Der Autor griff immer wieder auf Beispiele aus seiner Erziehungsberatungstätigkeit zurück und vermittelte bildlich, wie Probleme zu lösen sind. „Er kennt sich nicht nur in Erziehungsfragen aus, sondern ist auch ein geborener Entertainer“, sagen die Veranstalter. „Bei seinen Geschichten fühlten sich viele Eltern ertappt, konnten genüsslich aber über sich selbst und ihren Erziehungsstil lachen.“