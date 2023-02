Stemwede: Wie schwierig ist eigentlich Töpfern?

24 Stunden war das glasierte Stück im Brennofen der Werkstatt in Sundern. Kathinka Luckmann stellt Keramikgeschirr – Schalen, Becher, Tee-kannen und mehr – an der Töpferscheibe her. Das ist nur etwas für Fortgeschrittene und erfordert viel Fingerspitzengefühl.

Foto: Gertrud Premke