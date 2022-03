Stemweder (39) fährt gegen mehrere Bäume

Ein 39-jähriger Stemweder ist am Sonntagabend bei einem Alleinunfall in Wehdem verletzt worden. Sein Auto war gegen mehrere Bäume gekracht.

Alkohol am Steuer? Polizei ermittelt nach Unfall in Wehdem

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend. An der Unfallstelle fanden die Polizeibeamten einen beschädigten Ford und dessen Fahrer vor – einen 39 Jahre alten Mann aus Stemwede. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge gegen 22 Uhr die Rahdener Straße in Fahrtrichtung Rahden befahren haben. Das Auto geriet kurz vor dem Ortsausgang Wehdem nach links auf einen Grünstreifen. Dort touchierte es mehrere Bäume und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen.

Die Feuerwehr befreite den 39-Jährigen aus seinem Auto. Anschließend wurde er ins Krankenhaus Rahden gebracht. Da die Polizisten bei der Unfallaufnahme den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt hatten, wurde dem Stemweder eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte man den Führerschein sicher. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.