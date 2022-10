Stemweder Dennis Hegerfeld ist neuer Kreisjungkönig

Schließlich gab er den Namen am Samstagabend, 8. Oktober, im Gasthaus Meier's Deele in Oppenwehe bekannt: „Dennis Hegerfeld vom Schützenverein Arrenkamp ist neuer Kreisjungschützenkönig!“

Mit einem Gesamtergebnis von 30 Ringen hatte er Daniel Bähr vom Schützenverein Levern auf Platz zwei verwiesen. Lea Sophie Meier vom Schützenverein Oppenwehe schaffte es auf Platz drei. Für Lukas Kettler (SV Haldem) reichte es für Platz vier, für Yannick Hucke (SV Concordia Husen-Nettelstedt für den fünften Platz und für Dennis Rehling (SV Tonnenheide) für Platz sechs.

Alle fünf hatten sich mit einer Wertung von 29 Ringen platziert. Für die Wertung mussten neben der Reihenfolge der Ringe auch die beiden Probeschüsse herangezogen werden. Die besten sechs Jungschützen wurden ausgezeichnet.

Eingangs hatte Bollmeier im grün-weiß geschmückten Saal von Meiers Deele in Oppenwehe alle Gäste, besonders den, bis dato noch amtierenden Kreisjungschützenkönig aus dem Jahr 2019, Daniel Eickenhorst vom Schützenverein Oppenwehe begrüßt. Er hatte die längste Amtszeit seit Bestehen des Schützenkreises.

Kreispräsident Karl-Heinz Bollmeier erhielt das Ehrenkreuz in Bronze vom Deutschen Schützenbund. Foto: Karl-Heinz Bollmeier

23 Jungkönigspaare beim festlichen Einmarsch

Daniel Eickenhorst war es dann auch, der die anwesenden 23 Jungkönigspaare beim festlichen Einmarsch in den Saal anführte. In bekannt humoristischer und präziser Weise erzählte Bollmeier bis zur endgültigen Bekanntgabe der neuen Kreismajestät einige persönliche Dinge aus dem Leben der neuen Majestät sowie den fünf Erstplatzierten. Die Spannung stieg bei den anwesenden Grünröcken mit jedem Satz bis zum Siedepunkt.

Der Proklamation war am 4. September das Kreiskönigsschießen in Levern vorausgegangen, bei dem sich nicht nur Dennis Hegerfeld als bester Jungschütze, sondern auch der neue Kreiskönig herauskristallisierte. Das Geheimnis um diese Majestät wird aber erst am 29. Oktober beim Kreiskönigsball, ebenfalls in Meiers Deele, gelüftet.

Präsident Karl-Heinz Bollmeier (li.), Kreissportleiter Günter Sprado (re.) freuten sich mit den neuen Würdenträgern: Lehr Sophie Meier mit Michel Leermann, Lena Dubbert mit Kreisjungkönig Dennis Hegerfeld und Lena Luissk mit Daniel Bähr (v.li.). Foto: Heidrun Mühlke

Präsident Karl-Heinz Bollmeier erhält hohe Auszeichnung

Am Sonnabend galt es beim Landeskönigsschießen in Medebach eine ganz besondere Auszeichnung zu vergeben. Karl-Heinz Bollmeier als langjähriger Präsident des Schützenkreises Lübbecke erhielt für besondere Dienste um die deutsche Schützensache das Ehrenkreuz in Bronze verliehen. Das ist die dritthöchste Auszeichnung des Deutschen Schützenbundes.

Gut gelaufen war das Landeskönigsschießen auch für Michael Coors von der Schützengilde Rahden. Er holte dort den Titel des Vize-Landeskönigs, nachdem er bereits am 24. September in Versmold zum Bezirkskönig proklamiert wurde.