Stemweder fahren zur Deutschen Meisterschaft

Jugendfeuerwehren kämpfen in Homburg an der Saar um den National-Vetter-Cup

Stemwede

Erstmals seit 48 Jahren werden die beiden Stemweder Jugendfeuerwehren aus Drohne-Dielingen und Haldem-Arrenkamp am kommenden Wochenende mit einer gemeinsamen Gruppe bei der Deutschen Meisterschaft in Homburg an der Saar an den Start gehen.