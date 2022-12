Ohne Führerschein und mit Drogen und Waffen erwischt

Die Liste der Vorwürfe gegen einen 19-jährigen Stemweder ist lang. Er wurde ohne Führerschein, dafür aber mit Drogen, Waffen und anderen verdächtigen Gegenständen in Bad Essen von der Polizei erwischt.

Am Samstag, 10. Dezember, gegen 21 Uhr wurden von Anwohnern Knall- und Böllergeräusche im Bereich einer Textilverwertungsfirma an der Bad Essener Diademstraße gemeldet. Vor Ort traf eine Funkstreife einen Toyota RAV4 an und kontrollierte den Wagen. Im Fahrzeuginneren stießen die Beamten auf Zubehörartikel für Drogenkonsum und nahmen Marihuanageruch wahr.

Bargeld in „szenetypischer Stückelung“

Die drei Insassen wurden durchsucht, zwei Mitfahrende wurden daraufhin aus der Polizei-Maßnahme entlassen. Beim Fahrzeugführer, einem 19-jährigen aus Stemwede, stießen die Beamten allerdings gleich auf mehrere verdächtige Gegenstände: etwa 3000 Euro Bargeld in „szenetypischer Stückelung“ (Handel mit Betäubungsmitteln), Amphetamin und Ecstasy in Tablettenform, Marihuana, zwei Mobiltelefone, Zubehör und Verpackungsmaterial für den Handel mit Betäubungsmitteln, einen unzulässigen Böller, eine Schreckschusspistole inklusive Munition, einen Teleskopschlagstock, ein Messer und Reizstoffpatronen mit CS-Gas.

„Der 19-Jährige machte widersprüchliche Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen, lediglich das Bargeld ordnete er sich zu“, schreibt die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Sicherstellung der beweiserheblichen Gegenstände, des Bargelds, des Autos und eine nächtliche Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen in Stemwede an. Der Toyota wurde abgeschleppt und wird derzeit näher untersucht. Die Durchsuchung in NRW – unter Beteiligung der örtlichen Polizei – verlief ohne nennenswertes Ergebnis.

„Im Übrigen fuhr der 19-Jährige den Toyota, ohne im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis zu sein“, teilt die Polizei mit. „Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem nach dem Straßenverkehrs-, dem Betäubungsmittel-, Waffen- und Sprengstoffgesetz.