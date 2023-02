Stemweder Geflügelverein hofft auf mehr Ausstellungstiere

„Leider mussten wir uns von zwei verstorbenen Mitgliedern verabschieden, konnten aber auch vier neue Mitglieder in der Seniorenabteilung begrüßen“, sagte der Vorsitzende zum Auftakt. Zum 31. Dezember 2022 zählte der Verein 89 Mitglieder.

Im Vorstand gab es zwei neue Besetzungen. Gerrit Brehop hat den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden von Karsten Steinmüller übernommen. Eckhard Thiesing folgt Reinhold Lutkewitz als neuer Ausstellungsleiter. Karsten Steinmüller und Reinhold Lutkewitz erhielten für ihre sehr gute Vorstandsarbeit ein Präsent sowie eine Vereinsurkunde.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft sind Jonas Schröder und Kai Randermann geehrt worden. Seit 25 Jahren gehört Philipp Wessel dem RGZV an. 50 Jahre ist Fritz Meyer Mitglied. Er war damals auch ein Mitbegründer der Jugendgruppe des RGZV und außerdem der erste Jugendobmann des Vereins. In 2022 war der RGZV Wehdem Ausrichter des Hähnewettkrähens auf Gemeindeebene. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, da sich die aktiven Züchter der vier Vereine aus Stemwede endlich wieder nach vielen coronabedingten Absagen treffen konnten. Der Sieger 2022 war der RGZV Oppenwehe, der die krähfreudigsten „Hühnerhof-Paschas“ nach Wehdem mitgebracht hatte.

Brutmaschinenaktion für die Kita

Jugendwart Kai Uwe Wall bestückte in seiner Garage eine Brutmaschine mit Eiern für die Kinder der Kita Wehdem. Die Jungen und Mädchen konnten das Schlüpfen der Küken bei Wall zu Hause mitverfolgen, da der Kindergarten in seiner Nachbarschaft liegt. Außerdem hat der RGZV Wehdem die Ostereier für den Osterhasen gespendet. Auch in 2023 wird es eine Brutmaschinenaktion in den Kindergärten Wehdem und Westrup geben.

Fritz Meyer gehört dem Verein seit 50 Jahren an. Er war seinerzeit auch Mitbegründer der Jugendgruppe.

Bei der traditionellen Ortsschau gingen allerdings die Tierzahlen zurück. Der Vorstand hat sich daher Gedanken gemacht und wird ein neues Ausstellungskonzept erarbeiten. Daran werde bereits fleißig gearbeitet, hieß es: „Der Vorstand ist sich sehr sicher, das in diesem Jahr die Tierzahlen wieder steigen werden.“ Die Wehdemer Bänder 2022 errangen Janine und Lars Schaale auf Australorps und Karl-Friedrich Wessel auf Eistauben. Vereinsmeister wurde Carsten Schilling auf Zwerg-Wyandotten.

Überregionale Schau-Erfolge

Auf überregionalen Schauen waren Wehdemer Aussteller ebenfalls sehr erfolgreich. Dieter Geisemeyer errang auf der Jungtierschau in Hannover und der VDT-Schau mit seinen Sächsischen Kröpfern das VDT-Band. Karl-Friedrich Wessel holte auf seine Thurgauer Elmer, eine Taubenrasse, das begehrte Hermes Band. Der nächste Jahresausflug soll nach Twistringen zum Zuchtfreund Uwe Welz führen. Er betreibt eine große Teichanlage mit sehr viel Ziergeflügel. Auf dem Anwesen Welz möchte der Verein in gemütlicher Runde verweilen.