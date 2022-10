Stemweder hat Chance auf eine Million Euro

Wilfried Leßmann wurde für das SKL Millionen-Event ausgelost - Wettbewerb in Köln am 14. Oktober

Dort entscheidet sich, für wen der 20 per Zufallsgenerator ermittelten Kandidatinnen und Kandidaten der Traum von 1 Million Euro wahr wird.

Und einer dieser Kandidaten ist Wilfried Leßmann. Begleitet werden die 20 Protagonisten von einem prominenten Glückspaten, der ihnen bei den Spielen zur Seite steht und sie mit vollem Einsatz unterstützt. Dieses Mal mit dabei: Moderator und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa.

Die SKL-Lotterien sind Gewinnspiele, die im Auftrag der 16 Bundes-Länder durchgeführt werden. Die Menschen können bei den SKL-Lotterien Lose kaufen und damit Geld, Autos, Reisen, Häuser und vieles mehr gewinnen.

Wilfried Leßmann ist Stemweder durch und durch. „Meine Frau könnte sich nicht vorstellen, anderswo zu leben und ich auch nicht“, erklärt Wilfried Leßmann. „Hier habe ich meine Verwandten, meine Familie, meine Freunde und ein großes Haus.“

Er hat jetzt die die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20 auf 1 Million Euro. Wie die anderen T Teilnehmer wurde er unter allen. SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins Finale schaffen, winkt dem bodenständigen Naturliebhaber der Millionengewinn.

Liebe für die Stemweder Landschaft

Der pensionierte 68-Jährige war während seiner beruflichen Karriere viel unterwegs: Im Zuge einer EDV-Umstellung schulte der Projektleiter Mitarbeiteri in der ganzen Welt im Umgang mit der neuen Software. Am schönsten findet er es aber zu Hause und so zählen die Landschaft um den nahegelegenen Dümmer See oder die bekannte westfälische Mühlenstraße mit ihren historischen Bauwerken zu seinen Lieblingsorten.

Sein ganz großes privates Glück hat der gelernte Industriekaufmann längst gefunden: Seit mehr als 40 Jahren ist er glücklich verheiratet. Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit, nun genießen sie gemeinsam den Ruhestand im Mehrgenerationenhaus. Sie besuchen außerdem häufig Freunde und genießen ihre freie Zeit bei einer Runde Doppelkopf oder unternehmen Rad- und Wandertouren.

Gewinn würde er in altes Bauernhaus stecken

Und wenn Wilfried Leßmann beim SKL Millionen-Event gewinnt? Man muss kein Hellseher sein, um zu erraten wofür Wilfried Leßmann die Finanzspritze einsetzen würde: Das alte Bauernhaus haben seine Frau und er fünf Jahre nach ihrer Hochzeit erworben und liebevoll renoviert. Es war und ist ihr ganzer Stolz und dort gibt es auch in Zukunft immer etwas zu optimieren. Zum Beispiel die Umrüstung des gesamten Hauses auf eine nachhaltige Energieversorgung.

Auch den alten Teich im Garten wieder mit Wasser und Leben zu füllen würde den 68-Jährigen glücklich machen. Das große Glück erwartet Wilfried Leßmann nun (vielleicht) in Köln. Unterstützt wird die Kandidaten-Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa.

Vier spannende Spielrunden

Moderator Eric Schroth schickt Leßmann und die 19 anderen Kandidaten in vier spannende Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1500 Euro.

Im großen Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber – auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn. Diese und weitere Infos gibt es auf skl.de