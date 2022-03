Stemweder Impfzentrum schließt Ende März

Im März kamen montags, mittwochs und samstags jeweils rund 30 Personen zu den Terminen, um sich impfen zu lassen. Zu den Hochzeiten der Impfaktion, im Dezember, waren es zum Teil zwischen 500 und 600 Menschen.

„Nichtsdestotrotz gab es auch an den März-Samstagen noch Erstimpfungen, zum Beispiel auch mit dem Novavax-Präparat“, berichtet Dr. Brigitte Sommer-Hafer. „Und das war ja auch Ziel der Aktion.“

49 Tage im Einsatz

Die Praxis Dr. Hafer hatte Ende November das Angebot der Gemeinde Stemwede wahrgenommen, die kleine Leverner Festhalle als Impfzentrum zu nutzen. An insgesamt 49 Tagen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils mehrere Stunden vor Ort, um die Impfungen vorzubereiten und durchzuführen. Zusätzlich gab es am dritten Advent noch die Fahrt des Impfbusses durch mehrere Stemweder Ortsteile.

„ Es gab, zu Recht, von vielen Seiten Lob für diese Aktion. “ Kai Abruszat

„Wenn wir am Ende zusammenzählen, werden wir in der ganzen Zeit gut 8.000 Impfungen verteilt haben“, so Dr. Sommer-Hafer. „Diese Zahl spricht für sich und ist ein Beleg dafür, dass es genau die richtige Entscheidung war, dieses Angebot so kurzfristig und unbürokratisch auf die Beine zu stellen“, erklärt Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat. „Es gab, zu Recht, von vielen Seiten Lob für diese Aktion - vor allem auch für die angenehme Atmosphäre im Impfzentrum und den unkomplizierten und reibungslosen Ablauf.“

Nicht nur Stemwederinnen und Stemweder hatten das Impfangebot genutzt, sondern vor allem auch viele Auswärtige aus benachbarten Kommunen und Landkreisen. „Wir haben auch Menschen aus Bremen, Hamburg, Hannover oder Berlin geimpft. Oft wurde von Auswärtigen der Heimatbesuch bei Familienangehörigen in Stemwede genutzt, um sich in Levern noch eine Auffrischungs- oder auch Erstimpfung zu holen“, so Dr. Brigitte Sommer-Hafer.

Öffnungszeiten bis 30. März

Am Procedere wird sich auch an den noch ausstehenden Impfterminen nichts ändern. Eine Anmeldung zu den Terminen in der kleinen Leverner Festhalle ist nicht nötig. Mitzubringen sind lediglich Impfpass, Krankenversichertenkarte, Personalausweis sowie eine Maske. Montags und mittwochs werden im März, jeweils zwischen 16.30 und 18 Uhr, die mRNA-Präparate verimpft. Am Samstag besteht auch die Chance, sich zwischen 10 und 12 Uhr das proteinbasierte Novavax-Präparat impfen zu lassen.

Flüchtlingshilfe

Die Arztpraxis Hafer steht – wie auch andere Arztpraxen in der Gemeinde – selbstverständlich für die Flüchtlingsversorgung zur Verfügung. „Denkbar ist eine einzurichtende Flüchtlingssprechstunde, um neben einer täglichen Akutversorgung, auch den Impfstatus der Flüchtlinge zu verbessern und so Infektionskrankheiten vorzubeugen“, so Bürgermeister Kai Abruszat.