Stemweder Landwirte sollten sich veränderter  Verantwortung stellen

Stemwede

„Die massiven Veränderungen und der Wille der Bevölkerung sollten akzeptiert und umgesetzt werden. Nur so gibt es in Zukunft die Aussicht, den eigenen Betrieb weiterführen zu können." Diesen Appell richtete Gastredner Joachim Schmedt während der Jahreshauptversammlung des landwirtschaftlichen Ortsverbands Oppenwehe an die Teilnehmer.