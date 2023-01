Stemweder Publikum freut sich auf Kelten-Pop aus der Bretagne

Die Bretonin Gwennyn und ihre Band spielen am Sonntag, 22. Januar, von 19 Uhr an im Wehdemer Life House. Ihre Spezialität sind New Celtic Folk und Kelten-Pop aus der Bretagne.

Sie auf der Bühne zu erleben bedeutet, all die Leidenschaft und Sensibilität zu erfahren, die ihre Texte und ihre Musik in sich tragen. Beim Konzert vor einigen Jahren hat Gwennyn ein begeistertes Publikum hinterlassen. Mit ihrer klaren und sinnlichen Stimme lädt sie ein in eine Welt voller Träume und Emotionen. Sie mischt die traditionellen keltischen Einflüsse ihrer Heimat mit zeitgemäßen Elementen aus Rock und Pop“, schreibt der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede (JFK), Veranstalter des Konzertabends.

Ihre Lieder singt sie auf Französisch und Englisch - vor allem jedoch in ihrer Muttersprache: auf Bretonisch. Eine luftige, sinnliche, tiefe Stimme, ein unvergleichliches Timbre, begleitet von Gitarrenriffs, die restlos begeistern für eine Fusion zwischen Weltmusik und keltischem Electro-Pop-Rock. "Mit ihrer warmen, klaren Stimme kann sie das Publikum bei ihren Konzerten mitnehmen auf eine musikalische Reise voller Emotion und Leidenschaft", heißt es in der Ankündigung des Konzerts. "Beeinflusst von traditioneller Musik, aber mit dem Mut zu eigenständigen Arrangements, die Elemente aus Folk, Pop und Rock vereinen, nimmt die Französin das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die fantastische Welt alter keltischer Mythen. Aber Gwennyn erzählt auch vom Alltag und der Lebenswelt der heutigen Bretagne."

Gwennyn zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen des zeitgenössischen bretonischen Gesangs und hat mehrfach Preise bei Wettbewerben für Liedermacher in ganz Europa gewonnen. Mit ihrer klaren und sinnlichen Stimme lädt sie ein in eine Welt voller Träume und Emotionen. Sie mischt die traditionellen keltischen Einflüsse ihrer Heimat mit zeitgemäßen Elementen aus Rock und Pop – mal leidenschaftlich und expressiv, mal einfühlsam und zart.

Für Reservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede, Telefon 05773/991401, zur Verfügung. Reservierungen sind zudem auf der Homepage unter www.jfk-stemwede.de und per E-Mail an [email protected] möglich.