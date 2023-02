Stemweder spielen „Viva Colonia“ vor Fernsehkameras

„Nur einmal im Jahr ist Karneval!“ Seit mehr als 30 Jahren hat dieser Satz auch im Dielinger Ortsteil Reiningen eine große Bedeutung, denn seit dem Jahr 2001 nimmt der Spielmannszug am Rosenmontagsumzug in Köln und am Schull- und Veedelszög in der rheinischen Metropole teil. „Das ist jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis, wenn mehr als eine Million Menschen am Straßenrand einem zujubeln und mitsingen und tanzen“, berichtet Jens Gowik der von Beginn der Aktion an dabei ist.

