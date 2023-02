Stemweder Töpferei wirft sich in Schale

Mehr als 500 Töpfereien laden deutschlandweit am Wochenende 11. und 12. März zum Schauen und Anfassen ein. Eine von ihnen ist Werkstatt und Atelier der freischaffenden Künstler Kathinka Luckmann und Gerd Lammers in Sundern.

Aktionstage bei Kathinka Luckmann und Gerd Lammers in Sundern

Kathinka Luckmann demonstriert an der Töpferscheibe das kreative Gestalten mit Ton.

An beiden Tagen ist die Töpferei an der Knüve 7 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr für die Besucher geöffnet. Sie dürfen sich nicht nur auf ein tolles Rahmenprogramm freuen, sondern auch auf unterschiedliche Schalen, die extra für das Aktionswochenende entworfen und hergestellt worden sind.