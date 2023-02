Stemweder Unternehmen Depenbrock freut sich über Spezialauftrag

Nach bundesweit bekanntgewordenen Aufträgen wie dem Bau des LNG-Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven oder den Arbeiten am Nord-Ostsee-Kanal hat das Stemweder Bauunternehmen Depenbrock einen weiteren Spezialauftrag erhalten.

Das Tochterunternehmen Depenbrock Systembau in Bielefeld ist in Münster maßgeblich am Bau der Forschungsfertigung Batteriezelle beteiligt. Der erste Bauabschnitt des Forschungsgebäudes ist nun fertiggestellt und wurde im Beisein von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Vertretern von Depenbrock feierlich durch das Land Nordrhein-Westfalen an die Fraunhofer-Gesellschaft übergeben.