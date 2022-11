Stemweder Weihnachtsmann kommt mit dem Moped

Ein Weihnachtsmarkt mit ganz viel Seele: Budengasse rund um die St. Marien-Kirche in Dielingen

Die beiden Schneemänner (Alexander Sonnenberg und Irina Sept) sorgten für Aufsehen auf dem Weihnachtsmarkt. Ansehnlich war die Besucherschar in der Budengasse des Dielinger Weihnachtsmarktes.

Und angesichts der ansehnlichen Besucherschar in der in festlichen Glanz gehüllten Budenstadt zeigten sich die Veranstalter sehr zufrieden. Nach zweijähriger Pause haben die Dielinger und auch viele Besucher aus der Nachbarschaft den beliebten Treff am ersten Adventssonntag zu Hunderten genutzt, um eine schöne Zeit unter Freunden zu verbringen