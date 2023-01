Stemweder zu Gast bei Freunden in Frankreich

Besuch in Lardy – Seitenhieb auf Scholz und Macron

Der Partnerschaftsverein Stemwede hat nach zweijähriger Pause seiner Partnerstadt in Frankreich endlich wieder einen Besuch abstatten können. Die 18-köpfige Gruppe um Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat nahm am Neujahrsempfang in Lardy bei Paris teil und wurde dort herzlich willkommen geheißen.