Stimmung in Bauernfamilien ist angespannt

Landwirte in Minden-Lübbecke klagen: 2022 stiegen die Kosten enorm - Verbraucher halten sich beim Kauf zurück

Mit dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir eine andere Zeit.“ Die Folgen des Krieges spürten die Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft. Auswirkungen des Ukrainekriegs „Für uns Landwirte war es ein Jahr mit vielen Unsicherheiten und Marktturbulenzen“, erläutert Meyer. Die Verknappung und Verteuerung der Energie trafen die Landwirtschaft nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Beispielsweise seien die Kosten für Dünger im Frühjahr um ein Mehrfaches gestiegen als in der Vergangenheit. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse hätten notwendigerweise im Preis anziehen müssen.

Mit Absatzrückgang zu kämpfen

Doch mit der Verteuerung vieler Lebensbereiche achten die Bürger beim Einkauf deutlich stärker auf den Preis. Das hätten die Bauern zu spüren bekommen. Meyer: „Höherwertige Produkte wie Tierwohlfleisch, Bioprodukte oder sehr arbeitsintensive Erzeugnisse hatten und haben mit erheblichen Absatzrückgängen zu kämpfen.“ So hätten beispielsweise im Frühjahr die Spargel- und Erdbeerbauern massiv darunter gelitten, dass heimische Früchte durch günstige Importwaren ausgetauscht worden seien. Zukunft Landwirtschaft: Wie sieht sie aus? Die Stimmung in den Bauernfamilien sei angespannt, sorgt sich der Vorsitzende. „Wie wird es in der Landwirtschaft weiter gehen? Das fragen sich ganz viele.“

Derzeit seien so viele Herausforderungen zu bewältigen, wie selten zuvor. Zwar hätten sich die Bäuerinnen und Bauern in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, um vieles weiterzuentwickeln und die Zukunft möglichst nachhaltig zu gestalten“, erzählt Meyer. „Doch wir können überhaupt nicht abschätzen, was sich zukünftig tragen wird.“ Ein Beispiel sei der Umbau der Schweineställe zu Außenklimaställen, verbunden mit erheblichen Kosten und auch Folgekosten.

Doch könnten die Höfe das nur schaffen, wenn sich die Ausgaben irgendwann durch Einnahmen rechnen. Allerdings fehle die Bereitschaft, so Meyer, „mehr Geld für höherwertige Erzeugnisse wie Bioprodukte oder Fleisch – nach höheren Tierwohlstandards erzeugt – zu bezahlen.“ Große Investitionen seien deshalb nicht zu kalkulieren. Besonders die jungen Leute – sehr motiviert und gut ausgebildet – scheuten sich aufgrund der unsicheren Situation und fehlenden Perspektiven vor diesen.

Wie war die diesjährige Ernte?

„Erfreulicher, als angesichts der Trockenheit zu erwarten war, fiel die Getreide- und Rapsernte aus“, resümiert der Vorsitzende. Doch sie zeigte je nach Standort und Regen große Spannbreiten. Dagegen habe die diesjährige Sommertrockenheit vor allem den herbstlichen Ackerfrüchten Kartoffeln, Gemüse und Mais zugesetzt. Die Erträge seien niedriger als im Schnitt der Jahre und extrem unterschiedlich. „Die Bodenqualitäten spielten eine enorm große Rolle“, beschreibt der Vorsitzende. Vor allem auf den leichteren, sandigen Böden im Kreis habe der Mais kaum Kolben gebildet oder sei nur hüfthoch gewachsen. Bei den Kartoffeln fiel die Ernte ebenso geringer aus. Die Knollen seien kleiner.

Weiter zeigten die Zuckerrüben eine sehr starke Streuung. „Auf einigen Flächen liegen die Rüben im Schnitt der Jahre, auf anderen unterdurchschnittlich“, so Meyer. Die Zuckergehalte zeigten sich dagegen überdurchschnittlich aufgrund der guten Witterung und viel Sonne im Herbst. Die Sommertrockenheit habe sich in diesem Jahr besonders auf die Wiesen und Weiden ausgewirkt: „Rinder, Pferde oder Schafe mussten auf den Weiden häufig zugefüttert werden.“ Insgesamt wären die Erntemengen an Heu und Grassilage deutlich reduziert, berichtet der Vorsitzende. Außergewöhnlich: Noch Anfang November war ein später Grasschnitt möglich. Der warme Oktober ließ das Gras noch gut wachsen. „Dieser Schnitt ist zwar kein riesiger, trägt aber mit zu den Wintervorräten für unsere Tiere bei“, schildert Meyer.