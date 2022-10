Stimmungsvolles Volksfest am Fuße des Stemweder Bergs

Brockumer Markt lockt Besucherscharen schon am Eröffnungstag - Preise stabil

Brockum/Stemwede

Der Brockumer Großmarkt im Herbst ist vielen Menschen im weiten Umkreis zu einer lieb gewonnenen Veranstaltung geworden. Am Wochenende ist in dem kleinen niedersächsischen Dorf am Fuße des Stemweder Berges nach zweijähriger Corona-Pause einmal mehr die „fünfte Jahreszeit“ angebrochen.

Von Heidrun Mühlke