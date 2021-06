Storchenpaar stoppt Arbeiten im Baugebiet

Nicht so jedoch in Leverns Nachbarort Heithöfen. Dort begann man im Winter 2020/2021 nur einen Katzensprung von der NRW-Grenze entfernt mit dem Bau von Siedlungshäusern und hoffte, spätestens zum Ende des Jahres einziehen zu können. Doch diese Pläne durchkreuzte jetzt das Bauamt der Gemeinde Bad Essen. Es verhängte noch im März für das Siedlungsgebiet „Am Reiterhof“ einen Baustopp. Kein Albtraum, sondern eine wahre Geschichte – noch dazu eine von den Bauherren bereits einkalkulierte.

Am Eichenkamp in Dielingen hat die Gemeinde Stemwede diesen Platz mit Info-Tafel, Sitzbank und Blick auf das Storchennest eingerichtet. Die Idee und Umsetzung stammt von Anlieger Holger Reitmeyer, der diesen Platz auch pflegt. Wegen des geplanten Baugebietes am Linnebach wurde der Storchenhorst 2017 vorsorglich um zwei Meter versetzt, hinter einen Zaun. Foto: Dieter Wehbrink

Der Grund: Ein junges Storchenpaar hat den Horst in unmittelbarer Nachbarschaft des Rohbaugebietes besetzt und will offenbar brüten. Und zum Beweis, dass es sich dort als Storch trotz der menschlichen Nähe gut leben lässt, benutzt es demonstrativ gern einen der hohen Baukräne als Aussichtsturm, um in die weite Landschaft bis nach Stemwede zu blicken.

Was in jedem anderen Fall bei Bauherren wohl für Frust gesorgt hätte, musste hier in Heithöfen einkalkuliert werden. Nach Angaben des Bauamtes der Gemeinde Bad Essen wurde der Bebauungsplan für das Heithöfener Areal noch vor dem Setzen des allerersten Mauersteins vorsorglich mit dem Hinweis ergänzt, dass im Falle einer Storchenbrut die Bauarbeiten erst einmal ruhen müssen – in diesem konkreten Fall bis zum 30. Juni. „Das war politisch gewünscht, das Nest unter besonderem Schutz zu stellen“, betonte Bad Essens Bauamtsleiter Andreas Pante im Gespräch mit dieser Zeitung. Meister Adebar soll bei der Brut und Aufzucht der Jungtiere nicht gestört werden, denn sein Nest war schon vor dem Baugebiet da. Der Passus im Bebauungsplan sei seinerzeit mit dem Landkreis Osnabrück, also der zuständigen Genehmigungsbehörde, abgestimmt worden, sagt Pante.

Das gesamte Gebiet zwischen Heithöfen dem Oppenweher Moor und dem Dümmer ist in den vergangenen Jahren zu einem echten Storchengebiet geworden. Gab es in Minden-Lübbecke über Jahrzehnte kaum Brutpaare, haben sich in den vergangenen Jahren in fast jedem Dorf wieder Störche angesiedelt.

Es ist unbestritten, dass die Menschen in der Region sehr über die Rückkehr der großen Vögel freuen. Allerdings gibt es auch gelegentlich Konfliktpotenzial, etwa in Sachen Windräder. So müssen in der Leverner Niederheide/Getmold einige Windräder tagsüber abgeschaltet werden, wenn Störche in der Nähe brüten.

In Dielingen versetzte die Gemeinde im Winter 2017/2018 vorsorglich das Storchennest am Linnebach um etliche Meter, damit es möglichst kein Konfliktpotenzial mit dem Baugebiet „Am Linnebach“ geben sollte. Befürchtungen, das die Dielinger Störche den neuen Standort nicht annehmen würden, bestätigten sich im darauffolgenden Frühjahr nicht. Sie brüteten zuverlässig, vermutlich auch 2021 wieder. „Unsere Störche sind zurück. Wir konnten schon feststellen das es sich um das Männchen der vergangenen Jahre handelt. Das Weibchen ist wie die Jahre zuvor nicht beringt“, heißt es aktuell auf der Facebook-Seite der Dielinger Storchenfreunde. Sie wollen auch wieder die Webcam aktivieren, damit man über das Internet direkt ins Nest blicken kann.

Wer das Paar vor Ort beobachten möchte, ist eingeladen, sich ein paar Minuten Zeit am Nest auf der Bank am Eichenkamp zu gönnen. Dort gibt es auch eine Infotafel zu den Störchen.