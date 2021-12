Streifzug durch Dörfer, Moore und Wiesen

Einen fotografischen Streifzug durch das Wittlager Land unternimmt ein Bildband, in dem auch Fotos von Gertrud Premke zu sehen sind. Sie hat unter anderem den Stiftsort Levern fotografiert.

Heimische Fotografen veröffentlichen schönste Aufnahmen in Bildband – Heimatpflegerin Gertrud Premke ist beteiligt

Auch ein Motiv aus Gertrud Premkes alter Heimat ist vertreten: der Glockenturm in Sundern.

Einen fotografischen Streifzug durch das Wittlager Land und seine Umgebung – mit Abstechern nach Levern und an den Dümmer – unternimmt ein farbenfroher Bildband, an dem vier heimische Fotografen mitgewirkt haben: Neben Friedrich Lüke, Erhard Frost und Peter Kaschuba ist auch die Sunderner Ortsheimatpflegerin Gertrud Premke beteiligt. In einem Jahr Arbeit haben sie ihre schönsten Aufnahmen zusammengetragen und gemeinsam veröffentlicht.