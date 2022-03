Tafel Stemwede ruft zu Spenden auf

Die Tafel-Ausgabestelle in Wehdem bittet um Spenden. Sie benötigt dringend ausschließlich haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel.

Die Tafeln versorgen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln (Symbolbild) – dazu gehören, auch in Stemwede, Geflüchtete aus der Ukraine.

„Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine treffen in den nächsten Tagen im Altkreis Lübbecke ein“, teilt die Tafel mit. Sie geht daher von einem deutlich erhöhten Bedarf an Lebensmitteln und Hygieneartikeln aus.

„Die Sozialämter unserer Städte und Gemeinden sind bereits an unseren Förderverein herangetreten – mit der Bitte um Unterstützung, unbürokratisch Lebensmittel in allen Ausgabestellen Lübbecke, Espelkamp, Preußisch Oldendorf, Rahden, Schnathorst und Wehdem zu verteilen. Da leider zurzeit ein Rückgang der gespendeten Lebensmittel aus den hiesigen Lebensmittelmärkten und anderen Institutionen zu verzeichnen ist, sind wir besonders in dieser aktuellen Situation auf Lebensmittel und Hygieneartikel angewiesen.“ Daher bitte man die Bevölkerung um Unterstützung durch die Spende von von haltbaren Lebensmittelspenden und Hygieneartikeln.

Die Spenden könnten – möglichst kurzfristig – in der Annahmestelle Stemwede (DRK-Haus, Steinkamp 18, Wehdem) immer am Dienstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr abgegeben werden.

Für Fragen stehen die Ansprechpartner der Wehdemer Tafel, Günter Kröger, Telefon 0151/204 15 353, und Hans-Joachim Albrecht, Telefon 05745/2086, zur Verfügung.

