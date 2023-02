Theater Diepholz: Komödiantin in Höchstform

Die Komödie „Camping forever“ von Frederik Holtkamp mit der aus Film und Fernsehen bekannten Komödiantin Petra Nadolny ist am Donnerstag, 2. März, von 20 Uhr an im Theater der Stadt Diepholz zu sehen.

Stück „Camping Forever“ mit Petra Nadolny am Donnerstag, 2. März

Petra Nadolny (links) tritt im Stück „Camping Forever“ auf, das das Diepholzer Theater am Donnerstag, 2. März, zeigt.

Warum in die Ferne schweifen? Das denken sich die junge Krankenschwester Wiebke (Jana Koch) wie auch der smarte Lehrer Nils (Ludwig Hohl), und so buchen sie – unabhängig voneinander – über das Internet ein und denselben Wohnwagen auf einem idyllischen Campingplatz an der Schlei.