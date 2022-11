Top-Schütze nimmt letzten Platz mit Humor

Rahdener Regent erhält beim Kreiskönigsfest in Stemwede die "Rote Laterne"

Stemwede/Rahden

Zwei Monate lang war es das am besten gehütete Geheimnis des Schützenkreises Lübbecke. Am Samstag wurde André Richter als neuer Kreisschützenkönig im Gasthaus Meiers Deele in Oppenwehe proklamiert

Von Heidrun Mühlke