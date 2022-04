Polizei entdeckt in Stemwede schlafenden Mann hinterm Steuer

Stemwede-Sundern

Das wollte und wollte nicht klappen. Die Polizei ist am frühen Freitagmorgen zum Schierlager Weg in Stemwede-Sundern gerufen worden. Dort hatte im Bereich der Kreuzung Weidemoor ein vermutlich alkoholisierter Mann versucht - einen im Graben stehenden Kastenwagen durch Vor- und Rückwärtsfahren aus dem beschneiten Straßengraben herauszukommen. So lautete die Meldung.