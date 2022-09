Unverzichtbare Vorbilder für ganz Stemwede

Es waren 4070 Dienstjahre für die Freiwillige Feuerwehr Stemwede, die am Freitagabend im Festzelt der Löschgruppe Dielingen-Drohne geehrt wurden.

Seit 70 Jahren ist Heinrich Kettler in der Freiwilligen Feuerwehr (li.), Walfried Wankelmann (re.) sogar seit 75 Jahren. Bürgermeister Kai Abruszat gratulierte den beiden herzlich und lobte für deren ehrenamtliches Engagement.

„Ich bin beeindruckt, wenn ich hier in die Runde blicke, was jeder einzelne von Ihnen in Stunden, Monaten und Jahren für die Gemeinschaft geleistet hat“, zollte Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat den Feuerwehrkameraden Respekt, Dank und Anerkennung.