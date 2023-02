Vortrag in Stemwede: So sollen Eltern mit Kindern reden

„Wie Sie reden, damit Ihr Kind zuhört, und wie Sie zuhören, damit Ihr Kind redet“ – das verrät Familien- und Kommunikationsberater und Bestsellerautor Jan-Uwe Rogge bei einem Vortrag in Stemwede.

Erziehungsexperte Jan-Uwe Rogge hält einen Vortrag in der Begegnungsstätte in Stemwede-Wehdem.

Der Experte für Kindererziehung spricht am Dienstag, 28. Februar, von 19.30 Uhr an in der Begegnungsstätte Wehdem. Organisiert wird der Vortragsabend von AWO-Familienzentrum, DRK-Familienzentrum, vom Verein JFK sowie der Schulsozialarbeit und der Jugendförderung Stemwede.

Der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind Karten für fünf Euro im Life House und in allen Stemweder Kindergärten erhältlich. Der Vortrag stellt viele Alltagssituationen vor und erzählt anschaulich von den kommunikativen Verstrickungen, die die Gespräche und das Miteinander von kleinen und großen Menschen plagen.

An Beispielen wird aufgezeigt, wie ein verständnisvoller Umgang miteinander aussehen kann, um die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern ausgeglichen zu gestalten.