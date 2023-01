Vortrag über Energie vom eigenen Dach

Der Verein „WIR in Oppenwehe“ beginnt das neue Jahr mit einem kostenfreien Vortrag zur E-Mobilität, Wallbox und Photovoltaik für die heimische Verbrauchsdeckung.

Stemweder Verein "WIR in Oppenwehe" und Firma Hilker laden ein:

Ausführliche Infos über Energie vom eigenen Dach erhalten die Besucher der Info-Veranstaltung des Vereins "WIR in Oppenwehe".

Die Firma Hilker aus Rahden referiert am Montag, 16. Januar von 18 Uhr an im Gasthaus „Meiers Deele“ in Oppenwehe rund um diese Themenbereiche. „Ob Umweltschutz, Stromkostensenkung, E-Mobilität oder die Wertsteigerung einer Immobilie – Gründe für die Errichtung von Photovoltaikanlagen gibt es viele.