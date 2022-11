Wasserschäden: Stemweder Kita-Gebäude ist abrissreif

Erst vorgut 30 Jahren gebaut, aber durch Wasserschäden mittlerweile so schwer betroffen, dass sich eine Sanierung das Kita-Gebäude in Niedermehnen wirtschafltich nicht mehr lohnt.

Bei der in der Niedermehner Ortsmitte befindlichen Kita ist zum zweiten Mal seit 2017 ein enormer Wasserschaden eingetreten, der ein viel größeres Ausmaß als anfänglich angenommen ausweist. „Ein baubiologisches Fachbüro hat jetzt der AWO OWL, als Eigentümerin des Hauses erste Untersuchungsergebnisse vorgelegt“, erläutert der zuständige Abteilungsleiter der AWO für den Bereich Immobilien, Bau- und Wirtschaftsingenieur, André Stapel. „Hiernach liegt ein Feuchtigkeits-, Bakterien- und Schimmelpilzbefall in allen Räumen vor. Ein sicherer Betrieb ist in diesem vorgefundenen Zustand auf Dauern nicht mehr möglich“.