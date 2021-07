„Wehdem braucht ein weiteres Baugebiet“

Ratsarbeit vor Ort in Corona-Zeiten am Beispiel von Stemwede-Wehdem: Interview mit Stephan Leonhardt – „Landwirte-Krise macht mir Sorgen“

Das Gremium ist aber trotz der Corona-Krise arbeitsfähig. Die kommunalpolitischen Alltagsthemen bleiben und warten auf Lösungen. Stellvertretend wird dies auch Beispiel von Wehdem deutlich. WB-Redakteur Dieter Wehbrink sprach darüber mit dem CDU-Ratsherrn Stephan Leonhardt.

Zunächst mal eine persönliche Frage an Sie, Herr Leonhardt. Sie sind im November zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Stemwede gewählt worden. Wie fühlen Sie sich mit diesem neuen Amt?

Stephan Leonhardt: Erst einmal muss ich mich für das Vertrauen bedanken, gerade bei meiner Fraktion. Darüber hinaus hat man gesehen, das die Wahl parteiübergreifend erfolgt ist. Auch da spüre ich große Akzeptanz und das freut mich. Da unser hauptamtlicher Bürgermeister, Kai Abruszat, bereits viele Termine wahrnimmt, hatten wir durchgesetzt, zukünftig nur zwei statt drei stellvertretende Bürgermeister zu wählen. Ich glaube mit Hans Henning Köchy als ersten stellvertretenden Bürgermeister, den ich schon viele Jahre kenne und mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, wird mir eine Einarbeitung recht gut gelingen.

Apropos Wahlen: Sind Sie als Ratsherr und Vorsitzender der CDU-Ortsunion Wehdem-Westrup mit denErgebnissen vom Septemberzufrieden?

Leonhardt: Ja. Ich bin mit meinem persönlichen Ergebnis sicherlich zufrieden, ich bin wiedergewählt worden und somit scheinen die Wähler in unserem Wahlbezirk in Wehdem und Oppendorf einverstanden zu sein mit unserer CDU-Arbeit im Rat. Außerdem, und das freut mich besonders, hat Andreas Weingärtner aus unserer Ortsunion das Direktmandat für den Gemeinderat geholt. Das hat er sich richtig verdient, denn er hat in den vergangenen Jahren wirklich hervorragende Arbeit als Fraktionsvorsitzender geleistet.

Welche wichtigen Themen sehen sie in der nächsten Zeit für Ihr Heimatdorf Wehdem?

Leonhardt: Wichtig wird die Sanierung unserer Stemweder-Berg-Schule werden. Für Stemwede und damit für Wehdem ist es wichtig eine weiterführende Schule mit bester digitaler Ausstattung zu haben. Unsere Bildungseinrichtung ist, wie wir ja wissen, in der Vergangenheit bereits mit demMedienentwicklungspreisausgezeichnet worden – ein ganz hervorragendes Ergebnis. Darauf müssen wir aufbauen, den Weg gilt es weiterzuverfolgen. Mit Ausstattung meine ich aber auch ein energetisches, bauliches intaktes Gebäude. Hier müssen wir etwas tun, um die Schule für die Zukunft auf einen guten Stand zu bringen. Betrachtet man den ganzen Schulkomplex, haben wir mit dem neu gestalteten Busbahnhof einen ersten wichtigen Schritt gemacht.

Aktuell wird in der Wehdemer Bürgerschaft und in der Kommunalpolitik über dieAusweisung neuer Bauplätze, vor allem über deren Standort diskutiert. Wie ist hier der aktuelle Sachstand?

Leonhardt: Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt für Wehdem an. Wenn wir weiter wachsen, die Zukunft unseres Dorfes sichern, unsere Infrastruktur mit Ärzten, Apotheke, und Einzelhandel halten sowie Zuzug bekommen wollen, müssen wir Bauland vorhalten. Es sollte so Dieses sollte so attraktiv wie möglich sein, damit es die Gemeinde gut vermarkten kann. Ein Vorschlag der Gemeindeverwaltung für ein Baugebiet – sofern die Grundstücke verfügbar ist – ist in Diskussion. Es liegt nördlich an der Stemweder-Berg-Straße mit Blick zum Berg hin, etwa gegenüber vom Siedlungsgebiet Wickenkamp. Diese potenzielle Lage wird bei uns in Wehdem auch kontrovers diskutiert. Dazu gab es aber eine Stellungnahme des Vereins Leben in Wehdem mit eigenen Vorschlägen, der aber den Verwaltungsvorschlag aufgreift.

Hinter Stemwede liegen fünf gute Jahre, was die Entwicklung der Gemeinde angeht. Wenn Sie auf die nächsten fünf Jahre blicken: Was macht ihnen hier außer Corona noch Sorgen?

Leonhardt: Sorgenvoll schaue ich auf die Landwirtschaft, die – speziell was die Schweinehaltung angeht – zurzeit unter starkem Druck ist. Mit den ganzen Restriktionen aus EU und Bund kommen die Bauern auf Dauer nicht mehr klar. Das höre ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder. Hier bei uns in Wehdem, aber auch in anderen Stemweder Orten haben wir einige Landwirte, die das richtig hart trifft. Wir haben im Sommer anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung unserer Ortsunion hier in Wehdem bei Friedrich Wilhelm Niermann auf dem Hof extra auch aus diesem Grund unsere Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann eingeladen. Sie ist Sprecherin im NRW Landtag im Ausschuss für Landwirtschaft und war daher erste Adresse. Ich hatte Sie hierzu gebeten, in einen Dialog mit den ebenfalls eingeladenen Landwirten zu treten. Das war wichtig und notwendig denn es brodelt da kräftig bei den Landwirten, -zumindest nehme ich das so wahr. Darüber hinaus habe ich in einem Kontakt mit unserer CDU-Kreisgeschäftsstelle darum gebeten diese Themen auch an Land und Bund weiterzugeben.

Man hört es ja bei Ihnen schon heraus, dass unabhängig von Corona einiges an Arbeit auf den neuen Gemeinderat wartet. Viele Bürger wissen zwar, dass der Rat und die Ausschüsse derzeit öffentlich ausschließlich unter großen Sicherheitsvorkehrungen im Saal der Begegnungsstätte Wehdem tagen. Aber damit ist es doch nicht getan, oder?

Leonhardt: Nun, wir arbeiten in der CDU-Fraktion schon das ganze Jahr über online. Unsere Sitzungen der Fraktion werden überwiegend über Videokonferenzprogramme am Rechner abgehalten. Die Themen aus den Ausschüssen und Gemeinderat können so auch recht gut diskutiert und beraten werden. Allerdings ersetzt so eine Online Sitzung niemals ein persönliches Aufeinandertreffen. Gemeinderatssitzungen, wie jüngst unsere konstituierende Sitzung, werden unter Beachtung der Hygieneregeln als Präsenzveranstaltung abgehalten. Dazu braucht es natürlich einen entsprechend großen Raum, den wir aber mit unserer Begegnungsstätte hier in Wehdem haben.