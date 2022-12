Weihnachtsbaum leuchtet an Stemweder Kapelle

Wer in diesen Tagen mit Beginn der Dunkelheit den Blick in Arrenkamp auf den Stemweder Berg richtet, sieht sie schon von weitem leuchten.

Schnell macht sich ein Gefühl von Behaglichkeit breit und die strahlenden Lichter senden ein Stück weit Wärme ins Herz. Pünktlich zum Beginn der Adventszeit haben die Arrenkamper ihre Kapelle wieder einmal mit einer beleuchteten Tanne geschmückt, die die Freude auf die Weihnachtszeit untermalt. Und das hat in der kleinen Ortschaft im Süden des Stemweder Berges bereits Tradition.

Nicht mehr so ganz genau war man sich in Arrenkamp sicher. Doch Mitte der 1970er Jahre soll erstmals eine Weihnachtstanne an der Kapelle aufgestellt worden sein. Heinz Ahrens und Heinz Gräber waren in den ersten Jahren die Initiatoren und spendeten den Baum für die Dorfgemeinschaft. Jahre später beteiligte sich Ratsherr Hans-Henning Köchy ebenfalls an der Aktion. Köchy und Ahrens zeigten sich ab Anfang der 1990er Jahre bis 2004 für die weithin sichtbare und schöne Tradition verantwortlich, danach übernahm Rainer Bockhorn die Funktion von Heinz Ahrens.

Baum soll Freude spenden

Heute, mittlerweile seit 2009, spendet die Baumschule Schomäker-Nolte aus Drohne den Arrenkampern jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Für das Aufstellen und Beleuchten zeigen sich seit 2017 Torsten Klepper, Stefan Fieseler und Sven Brinkmeier verantwortlich. „Es ist einfach eine ganz tolle Aktion und man freut sich in der Adventszeit, den beleuchteten Baum an unserer Kapelle zu sehen“, freut sich Torsten Klepper und spricht damit aus, was viele Stemweder in dieser Zeit beim Blick Richtung Berg denken.