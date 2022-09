Weinabend in Stemwede übertrifft Erwartungen

Stemwede

Schnell füllte sich das Weinzelt an der Leverner Mühle in Stemwede am Samstagabend, 17. September, zusehends. Obwohl die Temperaturen kaum noch den zweistelligen Bereich erreichten, war das Weinfest auf Mühlengelände Anziehungspunkt für so viele Gäste.

Von Heidrun Mühle