Welche Abstände zu Windrädern gelten?

Welche Abstände zur Wohnbebauung müssen solche Windparks oder einzelne Turbinen künftig in Stemwede einhalten? Die Antwort auf diese Frage wird von der Stemweder Lokalpolitik mit Spannung erwartet: Die Gemeinde will einen neuen Flächennutzungsplan in Sachen Windkraft aufstellen.

Erwartungsvoll blickt die Gemeinde auf die angekündigten Änderungen im Bereich der Windenergie. Stemwede will nach demjuristischen Scheitern des eigenen Windkraft-Flächennutzungsplanes einen neuen Anlauf nehmen. Interessant sind deshalb die künftigen Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung – ein Thema, das nicht nur in Stemwede Windkraftbefürworter und -gegner entzweit.

Die NRW-Landesregierung hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zwecks Ausführung des Baugesetzbuches im Land Nordrhein-Westfalen neue Regelungen für Mindestabstände von „privilegierten Windkraftanlagen“ vorsieht. Dadurch macht NRW von der so genannten Länderöffnungsklausel Gebrauch, wonach die Bundesländer durch eigene Gesetzgebung landesspezifische Regelungen treffen können.

Bislang waren Windräder genehmigungsfähig, wenn ihnen unter anderem noch vor der Montage ein Hersteller-Gutachten bestätigte, dass sie die vorgeschriebenen Lärm-Immissionen einhalten würden. Für Dorf- oder Mischgebiete sind dies 60 Dezibel tagsüber und 45 Dezibel nachts. In reinen Wohngebieten dürfen es sogar nur 50 beziehungsweise nachts 35 Dezibel sein. Anlieger von Windrädern kritisieren diese Regelung. Sie beklagen sich, dass die Turbinen dadurch zu nahe an ihren Häusern stünden und in der Praxis ohnehin viel lauter sein würden.

NRW hatte angekündigt, im Zuge der Länderöffnungsklausel größere Abstände festzulegen. Wie Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat auf Anfrage dieser Zeitung erläuterte, soll nach seinen Informationen das Gesetzgebungsvorhaben im Landtag im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Es diene dann als Rechtsgrundlage für Kommunen und Investoren gleichermaßen.

„Der Gesetzentwurf ist aus meiner ersten Einschätzung der Versuch, die Akzeptanz der betroffenen Bürgerschaft zu erhöhen und zugleich Planungssicherheit für Investoren zu geben“, sagte Abruszat. Dass der Landesverband „Erneuerbare Energien NRW“ (LEE NRW) den Gesetzentwurf kritisch sehe, sei durchaus ein Beleg dafür, dass ein solches Gesetz einen gewissen Anwohnerschutz entfalte, glaubt der Bürgermeister.

Gegenstand des Gesetzentwurfs sei die Festlegung eines Mindestabstands von 1000 Metern zur Wohnbebauung. Der Gesetzentwurf definiere hierbei, dass es nicht auf eine komplette Ortschaft ankomme, sondern dass bereits Ansiedlungen von zehn Häusern als Wohnbebauung im Sinne dieses Gesetzes gelten.

„Die Schwierigkeit dürfte darin bestehen, ob und in welcher Weise die in Stemwede und in weiten Teilen Ostwestfalens typischen Streusiedlungen von diesem Schutz-Mindestabstand umfasst sind“, merkte Abruszat kritisch an. „Wir werden als Gemeindeverwaltung den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens intensiv beobachten und begleiten. Wie in jedem Verfahren sind auch hier noch Änderungen möglich, zum Beispiel durch parlamentarische Initiativen“, erläutert der Bürgermeister die weitere Vorgehensweise aus Stemweder Sicht.

„Zugleich werden wir aber in den kommenden Monaten schon einmal parallel auf Fachebene den Text des Gesetzentwurfes als Prüfmaßstab für unsere eigenen Flächennutzungsplanungen heranziehen.“ Sobald hier erste substanzielle Erkenntnisse zutage treten würden, werde die Gemeindeverwaltung in einer öffentlichen Sitzung des Stemweder Bauausschusses die Folgewirkungen erläutern und die Handlungsfelder für Rat und Verwaltung definieren, betonte der Bürgermeister.