Wenn Alt-68er die jungen Streber nerven 

Es war am 3. November 2019 auf der namensgebenden Kleinen Bühne in Levern, als die örtlichen Laienspieler dort ihr letztes Stück vor Corona aufführten.

Kleine Bühne in Stemwede führt ihr neues lustiges Theaterstück "Wir sind die Neuen" auf - Premiere ist am 28. Oktober

Seit dieser Zeit fiebern die Schauspieler der Amateurtheatergruppe „Kleine Bühne“ darauf hin, wieder vor Publikum auftreten zu können – aber nicht nur die Spieler, sondern auch diejenigen, die sich um Maske, Bühnenbild, Technik und Zuschauerbetreuung kümmern. Am Freitag, 28. Oktober, ist es so weit – der Vorhang in der Kleinen Festhalle Levern öffnet sich wieder.